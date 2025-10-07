Ciak a Ortigia per il film “Syrakus”

Siracusa – Siracusa torna protagonista sul grande schermo. Da oggi all’11 ottobre, tra i vicoli e i palazzi di Ortigia, prenderanno vita alcune scene del film “Syrakus” – titolo tedesco che nella versione internazionale diventa “A walk to Syracuse”. Una scelta quasi naturale, visto che la città siciliana è uno dei luoghi cardine della narrazione. Le riprese si affiancheranno a quelle già effettuate in Germania, Sud Tirolo e Palermo, consolidando così il carattere internazionale della produzione.

Il lungometraggio, diretto da Lars Jessen, è tratto dal romanzo “La passeggiata da Rostock a Siracusa” di Friedrich C. Delius, pubblicato in Italia da Sellerio Editore. Racconta la storia di Paul Gompitz, un uomo che decide di partire da Rostock, nella Germania dell’Est, per raggiungere a piedi Siracusa, seguendo le orme del poeta Johann Gottlieb Seume. Un viaggio di libertà, ostacolato dai confini della DDR e dal muro di Berlino, che diventa metafora dell’unificazione tedesca e del desiderio umano di oltrepassare ogni barriera.

Prodotto da Pandora Film e Florida Film, in collaborazione con ZDF, Arte (Germania) e Kino Produzioni (Italia), “Syrakus” può contare sul supporto della Sicilia Film Commission e della Film Commission del Comune di Siracusa, che forniscono assistenza logistica e organizzativa.

Potrebbe interessarti anche... Sirakus. Si gira a Siracusa un film tratto da un popolare romanzo tedesco

© Riproduzione riservata