Ciclista contromano con bici elettrica rubata sulla corsia di sorpasso in autostrada. VIDEO

Giardini Naxos, Messina – Stava percorrendo su una bicicletta elettrica l’autostrada A18 Messina-Catania in contromano sulla corsia di sorpasso. Fermato dagli agenti della Polstrada di Giardini Naxos, un 23enne affetto da disagio psichico stava pedalando in direzione Catania, in un tratto molto trafficato. Numerose le segnalazioni arrivate alla sala operativa della Polizia stradale da parte di automobilisti.

Gli agenti dopo aver bloccato il traffico, hanno dovuto rincorrere il ciclista fino alla più vicina area di servizio, dove, abbandonato il mezzo (risultato poi rubato), il giovane aveva provato a nascondersi. Secondo quanto ricostruito, anche con l’aiuto delle telecamere di videosorveglianza, il ciclista era entrato in autostrada a Giardini Naxos e ai poliziotti ha detto di essere “un agente speciale” e che la bici apparteneva “a un noto personaggio mafioso”.

La Polstrada ha chiamato il 118 e il giovane è stato condotto all’ospedale di Taormina, dove è stato sottoposto a trattamento sanitario obbligatorio. La bici è stata riconsegnata al proprietario che nel frattempo ne aveva denunciato il furto.

