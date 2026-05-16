Ciclista investito sulla Vittoria-Scoglitti, è grave

Vittoria – Incidente ieri sera lungo la pericolosissima Vittoria-Scoglitti. Grave un uomo in sella a una bici, originario del Bangladesh.

Il sinistro è avvenuto nei pressi di una stazione di servizio e della postazione dell’autovelox. A rimanere coinvolto è stato un ciclista originario del Bangladesh che è stato travolto in pieno da una Fiat Panda guidata da una donna residente a Scoglitti.

L’impatto è stato violentissimo. C’è da segnalare che la zona in cui è avvenuto lo scontro è attualmente interessata da un cantiere stradale per i lavori di scavo legati alla posa della fibra ottica, un elemento che potrebbe aver influito sulla visibilità o sulla carreggiata utile.

Le condizioni del ciclista sono apparse subito disperate ai primi soccorritori. Sul posto è intervenuto il personale sanitario del 118, che ha provveduto a stabilizzare l’uomo prima di trasferirlo d’urgenza in ospedale. Il ciclista si trova attualmente ricoverato in prognosi riservata.

I rilievi e la gestione della viabilità sono stati affidati agli agenti della Polizia Locale di Vittoria.

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