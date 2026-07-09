Ciclista muore investito da un camion

È accaduto nei pressi dello svincolo autostradale, sono intervenuti i carabinieri.

Bagheria, Palermo – Travolto da un camion mentre percorreva in bicicletta via Buttitta a Bagheria. Un ciclista di 84 anni, Ignazio Tomasello, di Bagheria, è morto intorno alle 13 sotto le ruote del mezzo pesante. L’incidente è avvenuto all’incrocio con via del Carretto non lontano dallo svincolo dell’autostrada. Vigili del fuoco e personale del 118 sono arrivati in pochi minuti, ma per il ciclista non c’è stato nulla da fare.

I pompieri hanno dovuto sollevare il mezzo pesante per permettere ai soccorritori di estrarre il corpo della vittima. I sanitari hanno tentato comunque di rianimare l’uomo ma le lesioni da schiacciamento erano troppo gravi.I rilievi sono affidati al personale della polizia municipale. Il mezzo pesante è stato sequestrato e il camionista sottoposto ad alcoltest ed esami del sangue per rilevare l’eventuale presenza di sostanze stupefacenti.

Sulla dinamica sono ancora aperte diverse ipotesi: i vigili stanno visionando le telecamere che inquadrano quel tratto di strada per capire se si sia trattato di una manovra azzardata del camionista o di un attimo di distrazione del ciclista.

“L’amministrazione comunale esprime il più profondo cordoglio per la vittima – scrive in una nota il Comune di Bagheria – Invitiamo gli automobilisti a prestare la massima attenzione e a scegliere percorsi alternativi nelle prossime ore per agevolare il lavoro delle forze dell’ordine. Seguiranno aggiornamenti non appena saranno disponibili notizie ufficiali».

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