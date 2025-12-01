Ciclo di incontri alla libreria Don Chiosciotte di Scicli

Il programma di dicembre
di Redazione
Meteo: Scicli 10°C
Scicli – Ciclo di incontri in dicembre alla libreria Don Chisciotte di Scicli. Si inizia sabato 6 dicembre alle 18:30 con la presentazione del libro “Il Casanova di Federico Fellini” di Antonio Pluchino.
Il 16 dicembre inizia un ciclo di incontri del professore Pinuccio Tidona per una lettura della contemporaneità. Appuntamento dalle 17 alle 18 con le fragilità del nostro tempo. Presentazione del libro “Anime fragili” di Matteo Saudin.
© Riproduzione riservata