Ciclone, a Scaletta Zanclea la ferrovia è rimasta sospesa nel vuoto

Messina – Una scena magrittiana.

ll maltempo ha danneggiato la rete ferroviaria sulla costa Ionica della Sicilia, nella zona di Scaletta Zanclea (foto sotto), nel Messinese, e i collegamenti tra la città dello Stretto, Catania e Siracusa sono interrotti. In alcuni tratti il terrapieno è stato distrutto dalla forza del mare e i binari sono rimasti sospesi. Per le avverse condizioni meteo al momento non è possibile ancora lavorare, per problemi di sicurezza, sui tratti colpiti dalla mareggiata, ma i tecnici di Rfi sono già impegnati con sopralluoghi per valutare i danni e i tipi di interventi da realizzare.

