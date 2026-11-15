Ciclone Charles si abbatte sull’Italia, settimana di temporali e maltempo

L’Italia è piombata in un incubo autunnale a causa della furia devastante del ciclone Charles, un’immensa e violenta perturbazione atlantica che sta flagellando l’intera Penisola. La Protezione Civile ha blindato ben 14 regioni con un’allerta meteo gialla che, dietro lo schermo formale della «criticità ordinaria», nasconde una violenza inaudita pronta a scaricarsi su territori fragili e ormai saturi d’acqua.

Campania devastata dal fango

L’epicentro di questa apocalisse si è abbattuto senza pietà sulla Campania, trasformando la provincia di Salerno e la Costiera Amalfitana in un campo di battaglia. La notte scorsa un nucleo temporalesco violento ha scatenato decine di interventi disperati dei Vigili del Fuoco. A Cava de’ Tirreni la terra ha ceduto in tre punti diversi, scaricando fiumi di fango e detriti direttamente sulle strade; a Pellezzano un cedimento strutturale minaccia pericolosamente i binari della ferrovia, mentre a Baronissi una frana violentissima ha sradicato e divelto il cancello di un’abitazione. Allagamenti pesanti anche a Salerno, nella zona collinare di Giovi, dove l’acqua ha invaso case e scantinati. Per miracolo non ci sono feriti.

Strade sbarrate e ospedale in ginocchio

Il bilancio infrastrutturale è pesantissimo. La storica Strada Statale 163 “Amalfitana” è stata sbarrata e interrotta al traffico a causa di frane devastanti al km 9,500 nel territorio di Vico Equense e al km 8,200 a Positano, spezzando in due i collegamenti costieri. Nemmeno i luoghi di cura sono stati risparmiati: l’ospedale di Eboli è stato colpito da pesanti infiltrazioni d’acqua nei reparti di Pneumologia e Medicina, costringendo i tecnici a verifiche d’emergenza mentre l’attività sanitaria tenta di andare avanti tra mille difficoltà.

Strade sbarrate e ospedale in ginocchio

Il bilancio infrastrutturale è pesantissimo. La storica Strada Statale 163 “Amalfitana” è stata sbarrata e interrotta al traffico a causa di frane devastanti al km 9,500 nel territorio di Vico Equense e al km 8,200 a Positano, spezzando in due i collegamenti costieri. Nemmeno i luoghi di cura sono stati risparmiati: l’ospedale di Eboli è stato colpito da pesanti infiltrazioni d’acqua nei reparti di Pneumologia e Medicina, costringendo i tecnici a verifiche d’emergenza mentre l’attività sanitaria tenta di andare avanti tra mille difficoltà.

Strade sbarrate e ospedale in ginocchio

Il bilancio infrastrutturale è pesantissimo. La storica Strada Statale 163 “Amalfitana” è stata sbarrata e interrotta al traffico a causa di frane devastanti al km 9,500 nel territorio di Vico Equense e al km 8,200 a Positano, spezzando in due i collegamenti costieri. Nemmeno i luoghi di cura sono stati risparmiati: l’ospedale di Eboli è stato colpito da pesanti infiltrazioni d’acqua nei reparti di Pneumologia e Medicina, costringendo i tecnici a verifiche d’emergenza mentre l’attività sanitaria tenta di andare avanti tra mille difficoltà.

Strade sbarrate e ospedale in ginocchio

Il bilancio infrastrutturale è pesantissimo. La storica Strada Statale 163 “Amalfitana” è stata sbarrata e interrotta al traffico a causa di frane devastanti al km 9,500 nel territorio di Vico Equense e al km 8,200 a Positano, spezzando in due i collegamenti costieri. Nemmeno i luoghi di cura sono stati risparmiati: l’ospedale di Eboli è stato colpito da pesanti infiltrazioni d’acqua nei reparti di Pneumologia e Medicina, costringendo i tecnici a verifiche d’emergenza mentre l’attività sanitaria tenta di andare avanti tra mille difficoltà.

Nuovo fronte in transito martedì

Nella giornata di martedì nuovo fronte in transito con piogge e rovesci sulle regioni centro settentrionali, più coinvolte Liguria centro orientale, Lombardia, Triveneto, alta Toscana con accumuli importanti tra Liguria e Toscana dove si potrebbero toccare picchi di 100mm. Maggiore variabilità altrove con rovesci sull’area tirrenica tra Lazio e Campania. Temperature in ulteriore aumento con diverse zone sopra media, soprattutto Adriatico ed estremo Sud. Venti moderati o forti sud occidentali con mari molto mossi o agitati.

Nuovo fronte in transito martedì

Nella giornata di martedì nuovo fronte in transito con piogge e rovesci sulle regioni centro settentrionali, più coinvolte Liguria centro orientale, Lombardia, Triveneto, alta Toscana con accumuli importanti tra Liguria e Toscana dove si potrebbero toccare picchi di 100mm. Maggiore variabilità altrove con rovesci sull’area tirrenica tra Lazio e Campania. Temperature in ulteriore aumento con diverse zone sopra media, soprattutto Adriatico ed estremo Sud. Venti moderati o forti sud occidentali con mari molto mossi o agitati.

Giovedì nuova intensa perturbazione, le previsioni

Nella giornata di giovedì una nuova e intensa perturbazione attraverserà l’Italia riproponendo condizioni di maltempo ancora una volta più incisive sulle regioni tirreniche. Le tempistiche sono ancora tutte da valutare per cui dettagli al momento è meglio non darne. Il contesto termico sarà ancora sopra media e la ventilazione ancora moderata o forte.

Le previsioni per sabato e domenica

Tra venerdì e il weekend una pausa di maggiore stabilità potrebbe portare condizioni migliori sulla Penisola con tempo più soleggiato per tutti e fenomeni solo isolati. Sarà da mettere in conto il ritorno della nebbia al Nord. Le temperature resterebbero sopra media.

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