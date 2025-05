Condividi "Ciclone dal Polo Nord, ma in Sicilia 35 gradi" sui social

Ancora maltempo nel Nord Italia, dove sono in arrivo due cicloni: uno proveniente dal Polo Nord, l’altro dalla Spagna. Tutto questo mentre al Sud c’è un ulteriore anticipo d’estate con punte di 32-35° in Sicilia. Il caldo più pesante dovrebbe manifestarsi domani nella provincia di Siracusa. Sempre domani il ciclone spagnolo si sposterà verso i Balcani provocando ancora temporali su Nordest e regioni centrali adriatiche. Per giovedì è invece atteso il ciclone di origine polare.

