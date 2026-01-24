Ciclone, ecco l’onda anomala a Sampieri. VIDEO

Scicli – Più delle parole possono le immagini. Pubblichiamo la foto di una delle onde anomale abbattutesi sul moletto di Sampieri e sulla Casa Gialla sul Molo, che rende l’idea della forza raggiunta dal mare il 20 e 21 gennaio scorsi durante il ciclone Harry.

I pescatori stimano che le onde abbiano raggiunto terra a un’altezza di 6, 7 metri, mentre al largo, nonostante i fondali bassi, l’altezza delle stesse è stata di circa 12 metri.

Il video che vi proponiamo è stato registrato il 20 gennaio, il giorno prima della mareggiata più forte.

© Riproduzione riservata