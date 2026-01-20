A seguito allertamento da parte del dipartimento di protezione civile regionale, per previsioni di condizioni meteo avverse i Vigili del Fuoco del Comando provinciale, hanno predisposto il raddoppio delle squadre operative su tutto il territorio provinciale. Tale provvedimento si è reso necessario in quanto dalla mattinata di lunedì si sono verificati intensi fenomeni di forte vento e pioggia. Tutte le squadre operative sono state impegnate nelle ultime 24 ore con circa 80 interventi che hanno interessato soprattutto coperture, antenne televisive, tabelloni pubblicitari e alberi. Per il persistere delle avverse condizioni meteo, il Comando dei vigili del fuoco mantiene il raddoppio delle squadre operative fino a cessata emergenza.