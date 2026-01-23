Ciclone “Harry”: BAPS attiva misure straordinarie a sostegno di famiglie e imprese colpite

Moratoria Mutui e Prestiti. Plafond dedicato di 100 milioni di euro per la ricostruzione e la ripresa

Ragusa – A seguito dei gravi danni provocati dal ciclone “Harry”, che tra il 19 e il 20 gennaio ha interessato ampie aree della Sicilia orientale, BAPS ha attivato un insieme di misure straordinarie a favore di famiglie e imprese colpite dall’evento meteorologico eccezionale.

La Banca ha stanziato un plafond dedicato di 100 milioni di euro, con l’obiettivo di supportare concretamente le opere di ricostruzione e favorire la ripresa delle attività economiche e sociali nei territori maggiormente danneggiati.

Gli interventi previsti si articolano su due direttrici principali: finanziamenti a condizioni agevolate, destinati sia a famiglie sia a imprese, clienti e non clienti della Banca, finalizzati al ripristino di abitazioni, strutture produttive e beni strumentali danneggiati; moratorie sui finanziamenti in essere per la clientela BAPS, attraverso la sospensione della quota capitale delle rate dei mutui ipotecari e chirografari.

Le misure si applicano alle province di Messina, Catania, Siracusa e Ragusa, aree che hanno subito le conseguenze più rilevanti a causa dell’intensità delle precipitazioni, delle raffiche di vento e delle mareggiate associate al ciclone.

Nel solco della propria natura di banca popolare, BAPS conferma il proprio impegno a sostenere il tessuto economico e sociale del territorio, affiancando famiglie e imprese nei momenti di maggiore difficoltà e contribuendo a creare le condizioni per una ripartenza solida e sostenibile.

Tutti gli interessati possono rivolgersi alle filiali BAPS per ricevere informazioni dettagliate e una valutazione personalizzata delle specifiche esigenze.

