Ciclone Harry, è allerta rossa in Sicilia orientale

Catania – Diventa allerta rossa per tutta Sicilia Orientale. Nel bollettino emanato oggi pomeriggio dalla Protezione civile regionale è previsto un peggioramento delle condizioni nella giornata di martedì 20 gennaio, con precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, sui settori orientali dell’isola con quantitativi cumulati da elevati a molto elevati; venti di burrasca dai quadranti orientali con intensificazione fino a burrasca forte con raffiche di tempesta e forti mareggiate sulle coste esposte. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e locali grandinate.

Sono rosse Messina, Catania, Siracusa e Ragusa. Allerta arancione per le altre province dell’Isola. L’allerta rossa è in vigore da oggi pomeriggio e fino alle 24 di domani martedì.

