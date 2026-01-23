Ciclone Harry, ecco l’onda alta più di 16 metri che si è levata nel Canale di Sicilia

Ben 16,6 metri: è questa l’altezza da record di un’onda rilevata durante il passaggio del ciclone Harry sulla Sicilia nel Mediterraneo, precisamente nel Canale di Sicilia. A registrare il fenomeno – che non ha precedenti in questo mare – è stata una delle boe dell’Ispra (Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale) piazzata proprio in quel punto.

Il dato di Harry, come viene spiegato da Francesco Nucera su 3bmeteo.it, supera i picchi massimi riportati per la tempesta Gloria (circa 14,2 metri nel gennaio 2020 alle Baleari). E precisa: “È un confronto tra onde massime (Hmax), non vuol dire che il mare, in media, fosse più alto. Vuol dire che dentro un mare già molto agitato è comparso un picco eccezionale. In questo senso, i 16,6 metri raggiunti sono un valore da record come onda massima registrata. Quando però si parla di record in modo ufficiale e comparabile tra eventi, la grandezza di riferimento è spesso l’onda significativa (Hs), perché descrive l’energia reale e persistente della mareggiata”.

La gigantesca onda come spiega ancora è l’esperto è stata determina da un “incastro di ingredienti, cioè vento forte e persistente, grande differenza di pressione, fetch importante e soprattutto molte ore di stress, che fanno crescere e organizzare il moto ondoso”.

