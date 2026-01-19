Ciclone Harry, evacuata Marzamemi: il sindaco ordina lo sgombero del borgo marinaro

Marzamemi – Un fatto senza precedenti.

Il borgo marinaro di Marzamemi evacuato. La decisione è arrivata nelle ultime ore dal sindaco di Pachino, Giuseppe Gambuzza, dopo un vertice d’urgenza con la Protezione civile a seguito del rapido peggioramento delle condizioni meteo marine legate al ciclone Harry, che oggi ha fatto la sua comparsa in Sicilia.

Il provvedimento si è reso necessario per l’innalzamento del livello di rischio lungo la fascia costiera: le mareggiate, sempre più violente, potrebbero investire le abitazioni del borgo marinaro, esponendo i residenti a gravi pericoli. Da qui la scelta di procedere con l’evacuazione preventiva dell’area, una misura drastica ma ritenuta indispensabile per tutelare l’incolumità della popolazione.

L’ordinanza è stata firmata nel tardo pomeriggio dal sindaco Giuseppe Gambuzza a seguito dell’allerta diramata per la forte perturbazione, che secondo le previsioni colpirà stanotte in modo particolarmente severo il settore sud-orientale dell’Isola. Il provvedimento è stato adottato con carattere contingibile e urgente per tutelare l’incolumità pubblica.

Nel dispositivo si ordina lo sgombero di tutte le abitazioni della frazione di Marzamemi, con decorrenza immediata e fino al ripristino delle condizioni di sicurezza. La decisione è stata assunta dopo il confronto con la cabina di regia presieduta dal Prefetto della provincia di Siracusa, alla luce del rischio legato a piogge intense, vento forte e possibili criticità idrogeologiche.

Come centro di raccolta è stato individuato il tensostatico di via dello Stadio, struttura attrezzata per accogliere temporaneamente i cittadini che dovessero lasciare le proprie abitazioni o le aree più esposte.

Il sindaco ha raccomandato la massima collaborazione da parte della popolazione e l’attenzione alle comunicazioni ufficiali, invitando a limitare gli spostamenti non necessari e a seguire le indicazioni delle autorità competenti.

© Riproduzione riservata