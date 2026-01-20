Ciclone Harry, il mare sfonda l’ingresso di una strada avanzando a valanga. VIDEO

Mascali, Catania – Le mareggiate che si stanno verificando lungo la costa ionica siciliana fanno in qualche caso impressione. Non soltanto per le onde alte che rendono l’aspetto del mare impetuoso, ma anche per la forza con cui, in alcuni casi, stanno “scavalcando” battigie e barriere di protezione, raggiungendo i centri abitati. Le immagini di questo video sono quelle di una webcam posizionata a Fondachello, frazione marinara di Mascali, comune della provincia di Catania, e mostrano tutta l’irruenza di una mareggiata che arriva fino in una strada, percorrendola e sommergendola.

© Riproduzione riservata