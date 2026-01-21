Ciclone Harry, Sampieri si lecca le ferite

Scicli – All’indomani del passaggio del ciclone Harry sulla Sicilia orientale (ma la fascia ionica è ancora funestata stamani) si fa la conta dei danni del maltempo. I luoghi di mare in tutta la Sicilia sono stati i più esposti. Sampieri di Scicli è una delle località più note e amate e stamani si è svegliata così. I danni più importanti alla sedute del lungomare. Le onde sono entrate sin dentro alcune abitazioni.

Foto A. Sessa

© Riproduzione riservata