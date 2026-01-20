Ciclone Harry, treni sospesi in Sicilia orientale

Sospesa anche la Siracusa-Modica-Ragusa
Catania – Il maltempo ferma anche i treni.
Considerato l’aggravarsi delle condizioni meteo in Sicilia, infatti, Ferrovie dello Stato comunica che la circolazione dei treni è al momento sospesa anche tra Acireale e Siracusa e sulla Palermo-Catania, oltre che sulle linee Siracusa-Caltanissetta e Catania-Caltagirone. Permangono le modifiche all’offerta ferroviaria sulla Messina-Catania.
Il picco per le condizioni climatiche avverse è atteso tra la sera e la notte di oggi. Domani l’allerta rientra ma rimarrà la possibilità di frane e smottamenti.
