Ciclone Harry, treni sospesi in Sicilia orientale

Catania – Il maltempo ferma anche i treni.

Considerato l’aggravarsi delle condizioni meteo in Sicilia, infatti, Ferrovie dello Stato comunica che la circolazione dei treni è al momento sospesa anche tra Acireale e Siracusa e sulla Palermo-Catania, oltre che sulle linee Siracusa-Caltanissetta e Catania-Caltagirone. Permangono le modifiche all’offerta ferroviaria sulla Messina-Catania.

Il picco per le condizioni climatiche avverse è atteso tra la sera e la notte di oggi. Domani l’allerta rientra ma rimarrà la possibilità di frane e smottamenti.

