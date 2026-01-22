Cronaca
|
22/01/2026 13:48

Ciclone Harry, quando la natura presenta il conto agli architetti

Le colonne stilose delle abitazioni di villeggiatura sono state spezzate come grissini. 

di Redazione

Mascali, Catania – Case costruite in riva al mare con strutture architettoniche che soddisfano l’occhio ma non certo la sicurezza. Accade a Fondachello, frazione di Mascali, nel catanese. Il waterfront delle case che affacciano sul lungomare è stato messo in ginocchio dalla forza della violenta mareggiata dei giorni scorsi.

Le colonne stilose delle abitazioni di villeggiatura sono state spezzate come grissini.

© Riproduzione riservata

Consigliati