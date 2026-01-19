Ciclone in Sicilia, Acireale, ordinata l’evacuazione immediata a Capo Mulini e Santa Maria La Scala

Acireale – «Disposta l’evacuazione temporanea e immediata degli immobili» nelle vie Garitta, Rapallo e Lungomare Martinez di Capo Mulini, e in via Molino a Santa Maria La Scala. È questo il contenuto dell’ordinanza contingibile e urgente emessa dal sindaco di Acireale Roberto Barbagallo a seguito dell’allerta meteo di livello rosso diramata dalla Protezione civile della Regione Siciliana per rischio idrogeologico e idraulico.

Secondo i bollettini meteorologici, dalla mezzanotte del 19 gennaio e fino a domani sono previsti forti venti, precipitazioni intense e mareggiate, che «potrebbero determinare situazioni di grave pericolo per le aree più esposte del territorio comunale». Da qui la decisione del primo cittadino acese di ordinare l’evacuazione degli immobili delle frazioni più vicine alla costa.

«La popolazione che non fosse in grado di provvedere autonomamente a una sistemazione alternativa potrà contattare il Centro operativo comunale (Coc) al numero 095/895545 per ricevere assistenza», fanno sapere dal municipio, invitando al senso di responsabilità.

