Ciclone, la barriera soffolta di Sant’Alessio Siculo fa scuola

Messina – Se c’è un comune che può “fare scuola” in materia di erosione costiera e opere di difesa non può che essere Sant’Alessio Siculo. La cittadina affronta ormai dal 1997 una criticità che probabilmente è stata sottovalutata dagli altri comuni e oggi può dirsi salva da una mareggiata che avrebbe spazzato via anche le abitazioni del lungomare. Le opere realizzate in questi anni, con la barriera soffolta in scogli lavici rifiorita di recente per tutta l’estensione del litorale alessese e la barriera radente a ridosso del marciapiede per proteggerlo dal fenomeno del sifonamento, hanno funzionato e retto quasi interamente, sotto le potenti ondate di una mareggiata straordinaria che avrebbe spazzato via tutto il lungomare e anche le abitazioni. Le ondate hanno raggiunto la litoranea riversando sabbia e detriti, ma senza provocare particolari danni. A cedere, però, è stato il marciapiede nel tratto finale lato nord, che era stato riqualificato lo scorso anno.

«La barriera soffolta ha fatto la sua parte – spiega il sindaco Domenico Aliberti – per un certo verso ci siamo salvati ma fino ad un certo punto, perchè purtroppo all’estremità nord il lungomare è crollato per un tratto di circa 200 metri. Sempre in quella zona – prosegue il primo cittadino – abbiamo notato anche un crollo della barriera soffolta, perchè abbiamo visto parecchi massi sparpagliati. Dovremo fare una verifica strutturale di tutta l’opera, ma se non ci fosse stata la barriera soffolta molte abitazioni oggi non ci sarebbero più. Adesso attendiamo il ripascimento con la sabbia derivante dai cantieri del raddoppio ferroviario e abbiamo chiesto al capo della Protezione civile regionale di poter fare ulteriori apporti di sabbia prelevandola dal torrente Agrò. La stima dei danni – conclude Aliberti – ammonta a 3-4 milioni di euro».

