Ciclone Oriana, il forte vento abbatte un mezzo con vela pubblicitaria sulla Siracusa-Catania

Sortino, Siracusa – Il Ciclone Oriana fa vittime. Incidente autonomo sulla Siracusa-Catania (strada statale 114). Un furgoncino con “vela” pubblicitaria, a causa del forte vento, si è ribaltato su un fianco lungo il tratto tra gli svincoli di Sortino e Melilli. Nessuna conseguenza fortunatamente per il conducente del mezzo. Sul posto, la Polizia Stradale di Siracusa. Necessario l’intervento di mezzi tecnici per spostare il furgone, liberare la sede stradale e ripristinare le condizioni di sicurezza.

Si raccomanda la massima prudenza a causa delle intense folate di vento.

