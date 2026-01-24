Attualità
|
24/01/2026 10:17

Ciclone, Schifani: «Mai più ristoranti con le palafitte sul mare»

La presa di coscienza

di Redazione

«È cambiato il clima, — dichiara il presidente della Regione siciliana  Schifani —. Non ricordo di mareggiate come quella degli scorsi giorni, e questo ci impone di progettare arretrando dalla linea di costa: niente più ristoranti che poggiano sul mare con le palafitte; niente più passeggiate sul lungomare che non abbiano una protezione e banchine di protezione per contenere le mareggiate. Bisogna cambiare filosofia architettonica e urbanistica delle coste».

Potrebbe interessarti anche...

Ciclone Harry, quando la natura presenta il conto agli architetti

© Riproduzione riservata

Consigliati