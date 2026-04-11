Cielo giallo per la sabbia del Sahara, il picco in arrivo il 13 aprile

In Italia si prepara un cambiamento delle condizioni meteo: dopo diversi giorni dominati dall’alta pressione, il sistema anticiclonico inizierà gradualmente a perdere forza, favorendo l’arrivo di una fase più instabile accompagnata anche da polveri provenienti dal Sahara.

Secondo le ultime indicazioni, il tempo rimarrà tranquillo fino a sabato. A partire da domenica 12 aprile, però, le prime precipitazioni cominceranno a interessare la Sardegna e le regioni nord-occidentali, segnando l’avvio di un peggioramento più diffuso. La svolta più evidente sarà causata da una perturbazione in risalita dal Nord Africa verso il Mediterraneo occidentale. Questo sistema darà origine a forti correnti di Scirocco, in grado di trasportare ingenti quantità di sabbia e polveri desertiche fino al nostro Paese.

Polveri sahariane in arrivo

Già dalla giornata di domenica, le prime tracce di pulviscolo raggiungeranno Sardegna, Sicilia e Calabria. Da lunedì 13 aprile, il fenomeno si allargherà rapidamente al resto della penisola, rendendo il cielo opaco e lattiginoso, soprattutto sulle regioni centro-meridionali.

Queste polveri potranno depositarsi al suolo in due modi: attraverso le precipitazioni, generando le cosiddette “piogge sporche” che lasciano residui su auto e superfici, oppure accumulandosi direttamente come polvere su balconi e davanzali.

Le piogge più consistenti sono previste tra lunedì 13 e martedì 14 aprile. Inizialmente interesseranno il Nord e le aree tirreniche, per poi estendersi al Centro-Sud e alle Isole, con accumuli più rilevanti nelle zone dove la concentrazione di polveri sarà maggiore.

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