Cinema, a Noto le riprese di Cocktail 2 e della serie danese The Bachelorette

Noto – Il centro storico di Noto ancora una volta set cinematografico: lo fa ospitando le riprese di Cocktail 2, sequel del fortunato film indiano del 2012 diretto da Homi Adajania e con protagonisti Shahid Kapoor, Kriti Sanon e Rashmika Mandanna. Le riprese si svolgeranno anche a Catania: come trapelato dai social il sequel rappresenta il “capitolo siciliano” della storia narrata dal regista.

La produzione è targata Maddock Films e Luv Films, e punta a un’uscita prevista per la seconda metà del 2026: si tratta dell’industria cinematografica di Mumba, ex Bombay, in India, industria che viene comunemente chiamata Bollywood, in riferimento alla più famosa Hollywood.

A Noto si gira anche la quarta stagione della versione danese del noto format televisivo The Bachelorette, prodotta da Warner Bros.

La produzione indiana, in collaborazione con la produzione esecutiva italiana “The Family” di Milano, prevede circa 19 giornate di riprese nella Sicilia orientale. Le riprese includeranno inquadrature sulle facciate storiche e sugli scorci del centro storico di Noto, raccontando la città attraverso il linguaggio vibrante e colorato della cinematografia bollywoodiana, garantendo grande visibilità verso il pubblico indiano e internazionale.

Parallelamente, la produzione danese utilizzerà Noto e il territorio circostante per alcune scene della narrazione televisiva di The Bachelorette, un format incentrato su intrecci affettivi e storie di incontri, in cui i luoghi diventano co-protagonisti. Il team di produzione collaborerà con le istituzioni locali per garantire ordine, sicurezza e il minimo impatto sulla vita quotidiana dei cittadini.

