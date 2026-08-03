Cinema Madison: “Mi vendo”. Ma intanto sono stati prodotti nuovi documenti alla Commissione di Vigilanza

Ragusa – Una linea di condotta ondivaga. Il cinema multisala Madison di Ragusa, 1200 posti a sedere, 9 sale, è stato messo in vendita e non riaprirà più sotto l’attuale gestione. Questa l’intenzione negli annunci social e nelle dichiarazioni alla stampa locale. Con tanto di proclama del licenziamento della dozzina di dipendenti.

Tuttavia, i titolari della struttura, il 28 luglio scorso, hanno presentato la documentazione alla Commissione comunale di vigilanza pubblici spettacoli del Comune di Ragusa per ottenere l’agibilità e riaprire le sale.

Ora, delle due l’una.

O è vero che il cinema Madison è in vendita, o è vero che l’attuale proprietario mira alla riapertura immediata per la programmazione estiva che contempla tante pellicole di comprovato successo.

Oggi la Commissione, che è composta dai Vigili del Fuoco, dall’Asp, da tecnici comunali e da una serie di professionisti chiamati a esprimersi su acustica e impianti elettrici, ha dato “parere favorevole a condizione” alla riapertura del cinema multisala di Ragusa.

Alla documentazione prodotta al protocollo del Comune il 28 luglio scorso se ne è aggiunta altra a ulteriore integrazione, protocollata d’urgenza stamattina.

La Commissione ha chiesto ulteriori integrazioni, tutte possibili e accessibili per i titolari dell’impianto, che permetteranno la riapertura del Cinema Madison.

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