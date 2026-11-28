Ragusa – La biglietteria sarà in un container fuori.

Il cinema multisala Madison, già Cineplex, riapre stasera ma con prescrizioni della Commissione di vigilanza pubblici spettacoli.

Lo annuncia il sindaco Peppe Cassì: “La Commissione pubblico spettacolo, appositamente riunita ieri e riaggiornata stamani, ha verificato il rispetto degli obblighi normativi, dando parere favorevole alla riapertura del Cinema Madison.



Ringrazio tutte le Istituzioni e i tecnici membri della Commissione: coscienti dell’importanza che questo cinema ha per la città, fin dal primo momento hanno agito con la massima disponibilità dando tutto il supporto possibile alla proprietà del Madison affinché ogni criticità venisse superata, con buonsenso e nel rispetto delle normative vigenti.



La biglietteria al momento sarà allocata all’esterno della struttura in un apposito container, in attesa che si completi l’iter autorizzativo alla apertura dei locali di ingresso”.

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