Cinema, Riccardo Scamarcio sarà Federico II di Svevia

Riccardo Scamarcio vestirà i panni di Federico II di Svevia in due nuove produzioni dedicate allo “Stupor Mundi”.

Il progetto principale è Meraviglia del Mondo, docufilm diretto da Francesco Lopez e prodotto da Oz Film e Lebowski con la collaborazione di Rai Cinema. La produzione unirà elementi di fiction e documentario per raccontare la vita e il mito dell’imperatore svevo, una delle figure più affascinanti del Medioevo europeo.

Accanto al titolo di cui sopra nascerà anche un cortometraggio intitolato Sulle Tracce di Federico II – L’Imperatore Normanno Svevo nella sua Basilicata, una sorta di making of narrativo nato durante le lavorazioni del progetto principale. L’idea sarebbe arrivata dopo aver scoperto, durante le riprese, il forte legame tra Federico II e alcuni luoghi simbolici della Basilicata.

Le riprese di Meraviglia del Mondo hanno coinvolto diverse regioni italiane, tra cui Puglia, Sicilia, Marche e l’area del Vulture lucano. Il cortometraggio, invece, è stato girato interamente in Basilicata, tra il Castello di Melfi, il Castello di Lagopesole e i Laghi di Monticchio.

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