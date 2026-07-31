Cinque patenti ritirate dai carabinieri nel ragusano. Tutti ubriachi

Ragusa -Intensificati i servizi di controllo del territorio dal Comando Provinciale Carabinieri di Ragusa, anche in considerazione dell’aumentato volume di circolazione nel periodo estivo, per prevenire e contrastare le più comuni violazioni alle norme del codice della strada. Nel corso di una settimana cinque persone sono state denunciate e le loro patenti ritirate.

Numerosi gli autoveicoli sottoposti a controllo dai Carabinieri in questo ultimo periodo, con una particolare attenzione come sempre rivolta alla repressione del fenomeno della guida in stato di alterazione alcolica.

A seguito di due interventi ed all’esito di controlli su strada sono state ritirate cinque patenti di guida per gravi infrazioni al codice della strada e cinque persone sono state deferite all’autorità giudiziaria.

I casi di maggiore rilievo a Ragusa e Ispica. Nella città ispicese i militari dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Modica, intervenuti per un incidente autonomo, hanno verificato che il 47enne alla guida della Nissan che aveva impattato le auto in sosta aveva un tasso alcolemico superiore al limite consentito. Pertanto patente ritirata e veicolo sottoposto a sequestro amministrativo per confisca. Altra denuncia invece a Ragusa, operata dalla Sezione Radiomobile della Compagnia di Ragusa che ha deferito un 27enne tunisino rifiutatosi di sottoporsi all’accertamento etilometrico.

Sempre a Ragusa, a seguito degli esami tossicologici effettuati a causa di un sinistro stradale, i Carabinieri hanno deferito un cittadino del Bangladesh di 34 anni per guida in stato di ebbrezza, poiché si era messo alla guida con un tasso alcolemico pari a 1,95g/l, molto superiore al limite massimo consentito, e sotto l’influenza di sostanze stupefacenti.

In ultimo, personale dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Modica e della Stazione di Marina di Modica durante controlli alla circolazione stradale hanno sorpreso un 38enne e un 20enne alla guida con un tasso alcolemico elevato, deferendoli pertanto all’autorità giudiziaria.

Per tutti è scattato, come previsto dal codice della strada, il ritiro della patente che è stata trasmessa alla Prefettura per il procedimento di sospensione.

Controlli serrati anche a Marina di Ragusa, dove sono state elevate sanzioni per monopattini non ancora regolarizzati con targa e assicurazione, ed è stata condotta un’importante attività finalizzata a far rispettare la nuova ordinanza del Sindaco, volta a regolare il consumo di bevande da bottiglie o lattine, che ha portato ad elevare in poche ore un totale di 6 sanzioni.

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