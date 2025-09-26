Cinquestelle, Laura Giardina da Pozzallo, la prof 32enne che mette paura all’ex premier Giuseppe Conte

Giardina si è autocandidata alla presidenza del M5S ed è arrivata seconda a Conte

Pozzallo – Nel Movimento 5 Stelle spunta, a sorpresa, Laura Giardina, pozzallese di 32 anni, professoressa a Venezia di tecnologia marittima, arrivata a sfiorare un risultato impensabile in altre formazioni politiche: sfidare Giuseppe Conte. Giardina, infatti, si è autocandidata alla presidenza del M5S ed è arrivata seconda, per preferenze, solo all’attuale leader pentastellato. Con coda polemica. L’ex senatrice veneziana Orietta Vanin le ha dedicato un lungo post in cui sottolinea che l’iscrizione di Giardina al Movimento risale solo al 13 settembre scorso e fa presente che nessuno nel M5s veneziano l’ha mai conosciuta «nonostante da 4 anni viva a Venezia».

Giardina, pare di capire che questo exploit coincida con la sua prima esperienza politica, qual è la sua storia?

«Vengo dalla provincia di Ragusa, ho studiato all’università Partenope di Napoli e insegno da circa dieci anni Navigazione marittima. Di cui gli ultimi quattro al Vendramin Corner di Venezia. La politica mi ha appassionato fin da bambina, mio papà era consigliere dei Ds di Ispica e io ho sempre seguito tutto, dalle elezioni al dopo. Così come da anni do il mio contributo al Movimento Cinque Stelle che ha il pregio di essere l’unico partito in cui la partecipazione, anche online, è aperta a tutti».

Nessuna esperienza politica diretta?

«Ho sempre praticato molto sport, il nuoto, e la sera ci si fermava a sostenere i percorsi per persone disabili. A casa aiutavo anche l’associazione “L’albero storto” ma poi, avendo fatto dieci traslochi con la mia Alfa Mito, non ho avuto modo di mettere radici. In compenso sono diventata un’esperta di traslochi…».

Oggi Laura non esclude di candidarsi alle Regionali in Veneto. Quanto all’ex Premier Giuseppe Conte, spera di incontrarlo e di potersi confrontare con lui.

