Cioccolato di Modica, Mi Manda Rai Tre, prof. Università di Parma: La storia degli aztechi è solo marketing

Modica – “La storia che si racconta è una storia che è strutturalmente inverosimile. Perché gli aztechi non avevano lo zucchero, quindi quel cioccolato non lo potevano fare, glielo abbiamo portato noi lo zucchero in Sud America e in America in generale. È una storia inventata, è marketing”.

A dichiararlo in una inchiesta di Mi Manda Rai Tre sul cioccolato Igp di Modica è il professore Alberto Grandi, docente associato di Storia del cibo all’Università di Parma.

Come è noto, la vulgata vuole che il cioccolato modicano viene lavorato ancora oggi come facevano gli antichi aztechi.

Storia cui il professore dice di non credere affatto.

