Città sommersa (come Atlantide) in fondo a un lago: in Asia «la scoperta archeologica del secolo»

Viene definita «la scoperta archeologica del secolo»: il ritrovamento di una città simile ad Atlantide è stata scoperta sul fondo di un lago. Confermata dunque, la presenza di un insediamento medievale sul fondo di un lago, a dimostrazione che strade ed edifici giacciono oggi sott’acqua. Questa area sommersa modifica le aree in cui gli storici cercano informazioni su commerci, religione e vita quotidiana lungo gli antichi corridoi di viaggio dell’Asia centrale.

La scoperta è avvenuta lungo il lago Issyk-Kul, in Kirghizistan, a sud del Kazakistan, nell’Asia centrale, grazie ad alcuni subacquei impegnati in una spedizione, che hanno esplorato una zona allagata vicino a Toru-Aygyr.

Sulla base di questi ritrovamenti, l’archeologo Valery Kolchenko dell’Accademia Nazionale delle Scienze della Repubblica del Kirghizistan l’ha definita una «città». Da una profondità di appena 3 a 13 piedi, il team di Kolchenko ha mappato quattro aree distinte in cui muri, travi e frammenti di ceramica si sono conservati intatti. Tale materiale intatto rende il fondale lacustre più di una semplice leggenda, ma la vera planimetria stradale rimane ancora nascosta.

Tra il 2023 e il 2024, un rapporto di una spedizione descrisse edifici in mattoni e complessi di fornaci sommersi dalle acque di Issyk-Kul. Accanto alle murature, i subacquei raccolsero frammenti di ceramica, ossa di animali e scorie, residui della lavorazione e raffinazione dei metalli. Sotto la sabbia sciolta, il team trovò uno strato culturale ben conservato, una fascia di terreno ricca di tracce umane. Il ritrovamento di questo strato sepolto suggerisce che le persone abbiano costruito e ricostruito sulla costa per anni prima che l’acqua ricoprisse tutto. Un tempo, le vie carovaniere si snodavano intorno a Issyk-Kul, e l’UNESCO monitora questi corridoi nel suo programma sulle Vie della Seta in Kirghizistan. Un rapporto di conservazione ha individuato un percorso principale che dalla valle del Chui, a ovest di Issyk-Kul, attraversava il passo di Bedel e conduceva in Cina.

Edifici in rovina

Attraverso quel corridoio, i mercanti trasportavano seta, spezie e manufatti in metallo, mentre idee sulla religione e sulla lingua viaggiavano con loro. “Il monumento in esame è una città o un grande agglomerato commerciale situato su uno dei tratti più importanti della Via della Seta”, ha affermato Kolchenko. Nei pressi degli edifici in rovina, il team ha documentato una necropoli musulmana del XIII-XIV secolo, un cimitero pianificato utilizzato da un’unica comunità. I ​​corpi giacevano con il volto rivolto verso la qibla, la direzione della Mecca durante la preghiera, secondo un’antica pratica funeraria. Estendendosi per circa 300 metri per 200 metri, il cimitero conservava ancora abbastanza ossa da permettere agli specialisti di recuperare i resti di due individui. L’erosione marina sta ora erodendo le tombe, quindi un’attenta documentazione potrebbe essere più importante del recupero di ogni singolo reperto.

I campioni in laboratorio

I geologi sanno che i monti Tien Shan tremano spesso, e Kolchenko ha collegato l’inabissamento della città a un forte terremoto del XV secolo. Quando un terremoto rompe il fondale del lago o inclina la riva, l’acqua può inondare le strade e seppellire le mura sotto il limo. Atlantide è un’etichetta che le persone usano spesso, eppure i segni di abbandono prima del crollo suggeriscono che il disastro abbia causato poche vittime. Dopo la scomparsa della città, gruppi nomadi hanno utilizzato le rive, e ancora oggi piccoli villaggi circondano il lago. Per stabilire con precisione quando gli edifici furono costruiti e demoliti, il team ha inviato campioni di legno e altri materiali organici ai laboratori. Un test ha utilizzato l’analisi dendrocronologica, confrontando gli anelli di crescita degli alberi con le registrazioni di crescita datate, per datare le travi con precisione annuale. Un altro metodo, la spettrometria di massa con acceleratore, che conta gli atomi di carbonio rari per stimare l’età, permette agli scienziati di datare legno o ossa bruciati. Queste date dovrebbero indicare se i costruttori continuarono a lavorare anche durante l’epoca del cimitero e se l’insediamento cessò improvvisamente di esistere.

La visibilità vicino alla costa può cambiare rapidamente, quindi le squadre hanno lavorato a brevi intervalli sott’acqua, contrassegnando con cura ogni segmento di muro. Fotografie e misurazioni accurate hanno permesso di preservare la disposizione di stanze e strade, un aspetto più importante di qualsiasi singolo oggetto. I principi dell’UNESCO considerano la conservazione del patrimonio sottomarino come la prima opzione, prima di ricorrere a scavi invasivi. Una volta che i manufatti escono dall’acqua fredda, l’aria può crepare il legno e scrostare le superfici, quindi la conservazione diventa parte integrante dello scavo. Invece di considerare Issyk-Kul come uno spazio vuoto tra città conosciute, gli archeologi ora dispongono di una mappatura di un’area urbana sommersa. Frammenti decorativi suggeriscono la presenza di un edificio pubblico, forse una moschea, un bagno pubblico o una madrasa, una scuola islamica per lo studio religioso. Tale architettura civica si adatta a un insediamento al servizio dei commercianti, ma implica anche la presenza di famiglie, regole e un’identità locale condivisa. Se le future indagini delineeranno strade e quartieri, gli storici potrebbero dover rivedere il modo in cui descrivono la vita urbana in questa regione.

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