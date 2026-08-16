Cronaca
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16/08/2026 09:29

Clamoroso furto d’arte al museo MuMe: rubate opere di Antonello da Messina

I ladri sono riusciti a eludere i sistemi di allarme e hanno sottratto alcuni capolavori attribuiti al maestro Antonello

di Redazione

Messina – Clamoroso furto d’arte nella serata del 15 agosto al MuMe, Museo Regionale Interdisciplinare di Messina. Ladri sono riusciti a introdursi all’interno delle sale espositive eludendo i sistemi di allarme e le protezioni di sicurezza, riuscendo a sottrarre dei capolavori attribuiti al maestro Antonello da Messina.

I malviventi hanno agito con precisione, portando via tre tavole su cinque appartenenti al celebre Polittico di San Gregorio e la tavoletta bifronte con la Madonna e il Cristo in pietà. Quest’ultima è stata estratta e asportata direttamente dall’interno di una teca blindata.

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Sul posto sono immediatamente intervenute le forze di polizia insieme agli specialisti della scientifica, che hanno avviato i rilievi tecnici per ricostruire la dinamica dell’effrazione e raccogliere elementi utili a identificare i responsabili.

Il museo oggi a causa del furto resterà chiuso.

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