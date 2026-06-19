Attualità
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19/06/2026 15:58

Clamoroso. L’Asp di Ragusa smentisce la sindaca di Modica Monisteri: la guardia medica resta al quartiere Sorda (per ora)

Guerra di comunicati fra il Comune e l'azienda sanitaria.

di Redazione

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Modica – L’Asp di Ragusa smentisce clamorosamente la sindaca di Modica Maria Monisteri, che aveva annuciato il ripristino della guardia media a Modica alta. Il presidio sanitario resta al quartiere Sorda, fino a nuove disposizioni.

“In seguito delle interlocuzioni avviate con le istituzioni del territorio e dell’esigenza manifestata per la presenza di un presidio sanitario nell’area di Modica Alta, l’ASP di Ragusa ha indetto per lunedì prossimo una riunione operativa presieduta dal Direttore sanitario, con le strutture aziendali competenti .scrive l’Asp di Ragusa-.

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L’obiettivo è verificare possibili ed eventuali soluzioni organizzative, compatibili con il nuovo assetto dell’assistenza territoriale, per garantire un punto di riferimento sanitario nell’area.
Il Servizio di Continuità Assistenziale prosegue regolarmente la propria attività presso la Casa della Comunità in piazzale Baden Powell”.

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