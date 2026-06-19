Clamoroso. L’Asp di Ragusa smentisce la sindaca di Modica Monisteri: la guardia medica resta al quartiere Sorda (per ora)

Guerra di comunicati fra il Comune e l'azienda sanitaria.
di Redazione
Modica – L’Asp di Ragusa smentisce clamorosamente la sindaca di Modica Maria Monisteri, che aveva annuciato il ripristino della guardia media a Modica alta. Il presidio sanitario resta al quartiere Sorda, fino a nuove disposizioni.
“In seguito delle interlocuzioni avviate con le istituzioni del territorio e dell’esigenza manifestata per la presenza di un presidio sanitario nell’area di Modica Alta, l’ASP di Ragusa ha indetto per lunedì prossimo una riunione operativa presieduta dal Direttore sanitario, con le strutture aziendali competenti .scrive l’Asp di Ragusa-.
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