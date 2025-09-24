Claudia Cardinale, patrimonio da 245 milioni

Parigi – Un lascito stimato in 245 milioni di euro, tra proprietà immobiliari, contratti pubblicitari e attività imprenditoriali: è questo il patrimonio che Claudia Cardinale lascia – presumibilmente ai figli Patrick e Claudia – dopo la sua morte, avvenuta martedì 23 settembre a 87 anni nella villa di Nemours, in Francia.

L’eredità di Claudia Cardinale

La storica residenza settecentesca, cuore della sua vita privata e sede della Fondazione che porta il suo nome, è destinata a diventare uno dei beni simbolo di questa eredità.

La villa di Nemours

L’attrice, che ha attraversato oltre sessant’anni di carriera lavorando con registi del calibro di Visconti, Fellini, Leone e Germi, si è spenta all’età di 87 anni nella sua residenza di Nemours, in Francia, martedì 23 settembre. Accanto a lei, fino all’ultimo respiro, i figli Patrick e Claudia.

Negli ultimi anni Cardinale aveva scelto di allontanarsi dal caos di Parigi per rifugiarsi nella tranquillità della campagna francese. La sua dimora, una villa del XVIII secolo situata a circa 90 chilometri dalla capitale, custodisce una lunga storia: prima conceria, poi luogo di ritiro per sacerdoti, oggi è diventata un punto di riferimento culturale e familiare.

La fondazione

È proprio in questa cornice che l’attrice trascorreva la sua quotidianità circondata dagli affetti più cari. La figlia Claudia, in particolare, ha contribuito a trasformare la villa in un luogo vivo: qui gestisce un ristorante di cucina italiana, un bar e organizza visite guidate per valorizzare il territorio. All’interno della stessa struttura ha sede la Fondazione Claudia Cardinale, creata dall’attrice per sostenere l’arte contemporanea e i giovani talenti, a testimonianza di un impegno culturale che va oltre il cinema.

La famiglia

La vita privata della diva non è mai stata semplice. Il primogenito Patrick nacque in seguito a una violenza subita quando l’attrice era molto giovane, una ferita profonda che però non le impedì di crescere il figlio con grande dedizione. In seguito, dalla lunga relazione con il regista Pasquale Squitieri, nacque la secondogenita Claudia, che oggi porta avanti molte delle iniziative artistiche e imprenditoriali avviate dalla madre.

Negli anni, la famiglia si è allargata con l’arrivo di due nipoti: Lucilla, figlia di Patrick, nata alla fine degli anni Settanta, e Milo, nato nel 2013, figlio di Claudia Squitieri.

Il patrimonio

Claudia Cardinale lascia in eredità un patrimonio stimato attorno ai 245 milioni di euro. Una cifra accumulata grazie ai compensi delle pellicole che l’hanno resa celebre nel mondo, ma anche attraverso investimenti oculati e un fiuto imprenditoriale non comune.

Oltre agli immobili, tra cui la già citata storica villa di Nemours, l’attrice aveva costruito nel tempo una rete di attività diversificate: dalla catena di ristoranti romani “Le pizze di Mamma Claudia” alla squadra di calcio tunisina Gli Angeli di Tunisi. A queste si aggiungono il marchio di vodka Pure Wondercardinale – Italia, il profumo per giovani Da Claudia con Amore e la linea di moda Seduzione by Claudia Cardinale. Da non dimenticare, inoltre, il contratto con la casa di cosmetici CoverGirl, che negli anni l’aveva consacrata anche come volto pubblicitario di fama internazionale.

L’eredità

Con ogni probabilità, l’intero patrimonio verrà diviso tra i figli Patrick e Claudia, che hanno condiviso con la madre non solo la vita privata, ma anche numerosi progetti culturali e professionali. È infatti la figlia Claudia Squitieri a guidare oggi la Fondazione che porta il nome dell’attrice, ereditandone la missione e i valori.

La villa di Nemours rimane uno degli asset più preziosi: non solo per il suo valore storico e immobiliare, ma anche perché rappresenta il cuore pulsante della famiglia Cardinale, un luogo che custodisce ricordi, legami e la testimonianza di un impegno costante verso la cultura e le nuove generazioni.

Oltre il denaro

Se il patrimonio economico di Claudia Cardinale è imponente, altrettanto lo è quello artistico. L’attrice lascia un segno indelebile nella storia del cinema mondiale, con interpretazioni che hanno contribuito a portare il cinema italiano oltre i confini nazionali. Dalla sensualità malinconica de Il Gattopardo alla forza drammatica di C’era una volta il West, Cardinale ha incarnato un modello di femminilità moderna e internazionale.

