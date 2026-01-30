Claudia Koll sabato sera a Ispica alla basilica dell’Annunziata per la festa di Don Bosco

Ispica – In occasione della festa di San Giovanni Bosco, sabato 31 gennaio, alla basilica della Santissima Annunziata è atteso uno degli appuntamenti centrali: la testimonianza dell’attrice Claudia Koll, che impreziosirà una giornata pensata per coinvolgere fedeli, cittadini e soprattutto i giovani nel solco della tradizione salesiana.

Il programma prenderà avvio alle 8 con l’apertura della basilica, lo sparo di colpi a cannone e il festoso scampanio. Alle 10 è prevista l’esposizione del Santissimo Sacramento e l’adorazione eucaristica; alle 11 il momento di preghiera “Contemplare l’Eucaristia con lo sguardo di Don Bosco”, seguito a mezzogiorno dalla recita dell’Angelus e dalla benedizione eucaristica.

Nel pomeriggio, alle 15, l’accoglienza dei ragazzi con l’iniziativa “Tu si que..sales”: un pomeriggio di animazione e oratorio che riunirà i giovani della catechesi vicariale e culminerà con la tradizionale “merenda salesiana” a base di panini e mortadella, segno di condivisione e fraternità in linea con l’attenzione ai più piccoli cara a Don Bosco.

Alle 18.30 si terrà la solenne celebrazione liturgica presieduta dal parroco, don Manlio Savarino, animata dal coro Jubilate Deo e con la partecipazione dell’Associazione cattolica Don Bosco e dei ragazzi dell’Acr.

A seguire, alle 19.30, il pubblico potrà ascoltare la testimonianza di Claudia Koll, attrice e donna di fede, che racconterà il proprio cammino di conversione e l’attualità del messaggio di Don Bosco per le nuove generazioni. La presenza di un volto così significativo conferma la portata universale della spiritualità salesiana e offre alla comunità un’importante occasione di riflessione.

© Riproduzione riservata