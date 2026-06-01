Claudio Baglioni ha una polmonite interstiziale acuta, rimandato al 2027 il ‘Grandtour’

Roma – Problemi di salute per Claudio Baglioni. Il cantante romano è stato costretto ad annullare il suo GrandTour – La vita è adesso che avrebbe dovuto debuttare lunedì 29 giugno 2026 in Piazza San Marco a Venezia, è posticipato al 2027 a causa di una polmonite interstiziale acuta che ha colpito l’artista e la cui prognosi è di 90 giorni di riposo e cure.

In una nota si spiega che tutte le tappe del tour estivo del 75enne cantautore romano, fino alla tappa finale programmata del 18 settembre a Torino, sono state tutte riprogrammate per il 2027. Baglioni ha parlato ai suoi fan attraverso un video su Instagram: “Ho dovuto prendere una decisione anche dolorosa”.

Nel messaggio, il cantautore parte da un verso di Uomo di varie età: “Ho trattenuto gli occhi e i miei polmoni”. Una frase che, racconta, “serviva proprio a raccontare un po’ un aspetto della mia vita e del mio mestiere” perché “gli occhi e i polmoni sono la vera e propria macchina, il mantice che serve a uno che fa il mio lavoro per poter esprimere, per poter cantare”. Proprio questi organi, aggiunge, “sono stati gli elementi di me con i quali ho avuto più a che fare in occasione del mio compleanno del 75º anniversario”.

Baglioni spiega di aver inizialmente pensato a una semplice influenza “di quelle un po’ fuori stagione”, ma, visto che non passava, ha deciso di sottoporsi ad accertamenti:

“Alla fine è venuto fuori che non era solo una semplice influenza, ma si era trattato di una polmonite, una polmonite acuta, interstiziale”. Grazie alle cure, racconta, “sono uscito fuori dalla fase più delicata”, ma ora “bisogna recuperare la funzionalità” necessaria per sostenere “tre ore quasi ogni sera” di concerto con “un repertorio anche piuttosto impegnativo”. Un impegno che si può affrontare solo “al meglio” delle condizioni fisiche.

Da qui la scelta di rinviare l’intero tour: “È significato scegliere di prendere tutto il blocco del calendario del GrandTour, quello che sarebbe partito il 29 di giugno da Venezia e terminato poi a settembre a Torino, spostandolo esattamente di un anno”. Una decisione, ribadisce, “difficile” perché il progetto “non sono solamente dei concerti uno dietro l’altro, ma è un vero e proprio viaggio, dal punto di vista artistico e umano”.

Nel video Baglioni esprime anche il suo dispiacere per i fan:

“C’è il rammarico, no? Quello che mi fa pensare che possa creare qualche disagio a chi ha già acquistato il biglietto”. Ma assicura che l’organizzazione “farà al meglio” e che il calendario resterà “praticamente intatto”, con partenza da Venezia e chiusura a Torino.

Il cantautore chiude con un messaggio di fiducia: “Io posso solamente promettere che l’entusiasmo che c’era” tornerà il prossimo anno, “ancora forse con più entusiasmo e anche con altre invenzioni”. E per concludere cita un verso del suo brano La vita è adesso: “…Non c’è mai fine al viaggio anche se un sogno cade… E il viaggio, appunto, continuerà. E speriamo di farlo in tanti e di andare molto lontano.”

Nel 2025 Baglioni aveva riportato in tour il suo album La vita è adesso, diventato con 4,5 milioni di copie vendute il disco di maggiore successo di sempre della musica italiana.

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