Claudio Baglioni incontra Papa Leone a Lampedusa, mentre all’aeroporto i passeggeri intonano Piccolo Grande Amore

"Grande emozione per chi è davvero un lampedusano nell'animo", ha commentato dopo l'incontro con il pontefice Baglioni.

Lampedusa – Prima che Papa Leone XIV tornasse in aeroporto per ripartire per Roma, nelle sale dell’Area Marina protetta di Lampedusa, di fronte allo stadio comunale dove è stata celebrata la messa, ha incontrato privatamente una settantina di persone e fra questi il cantautore romano cittadino onorario delle Pelagie Claudio Baglioni.

“Grande emozione per chi è davvero un lampedusano nell’animo”, ha commentato dopo l’incontro con il pontefice Claudio Baglioni.

Quindi, un fuori programma ‘musicale’ all’aeroporto di Lampedusa dove i passeggeri hanno improvvisato un concerto dedicando la celebre canzone “Questo piccolo grande amore” al suo autore, Claudio Baglioni quando lo hanno scorto all’imbarco dell’aeroporto.

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