Claudio Caputo nuovo direttore della Radiologia dell’ospedale “Giovanni Paolo II” di Ragusa

L’incarico quinquennale è stato conferito al termine della selezione pubblica per titoli e colloquio.

Ragusa – Il dottor Claudio Caputo è il nuovo direttore dell’Unità Operativa Complessa di Radiologia dell’ospedale “Giovanni Paolo II” di Ragusa. L’incarico quinquennale è stato conferito al termine della selezione pubblica per titoli e colloquio.

Laureato in Medicina e Chirurgia e specializzato in Radiodiagnostica presso l’Università degli Studi di Firenze, il dottor Caputo lavora da oltre vent’anni nell’Azienda Sanitaria Provinciale, maturando esperienza nella diagnostica per immagini e nell’organizzazione dei percorsi assistenziali.

Per quattro anni ha diretto l’Unità Operativa Semplice di Radiologia dell’Emergenza-Urgenza, occupandosi in particolare dell’imaging dei pazienti critici e delle patologie tempo-dipendenti. Ha poi guidato la U.O.C. di Radiologia in qualità di facente funzioni, assicurandone la continuità gestionale e organizzativa.

Tra gli obiettivi del nuovo incarico figurano il rafforzamento dell’integrazione con il Pronto Soccorso, i reparti ospedalieri e i medici del territorio, oltre al miglioramento dei percorsi dedicati alle patologie tempo-dipendenti. Particolare attenzione sarà inoltre riservata all’appropriatezza prescrittiva, alla programmazione degli esami e dei controlli per i pazienti oncologici e fragili e alla gestione delle liste d’attesa.

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