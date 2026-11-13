Cocaina in casa pronta allo smercio, arrestata una 26enne a Pozzallo

Aveva la droga in macchina nei pressi del cimitero.

Pozzallo – I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Modica hanno arrestato una giovane 26enne residente a Pozzallo, gravemente indiziata di aver detenuto una ingente quantità di sostanza stupefacente ai fini di spaccio.

Nel corso di uno specifico servizio finalizzato al contrasto dello spaccio e dell’uso di sostanze stupefacenti, i militari procedevano al controllo, in una zona periferica della città nei pressi del cimitero comunale, dell’autovettura condotta dalla giovane ragazza, la quale si mostrava stranamente agitata e insofferente. Insospettiti dallo strano atteggiamento, i Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile procedevano ad un’ispezione minuziosa dell’auto, nella quale venivano rinvenute 3 dosi di cocaina, già confezionate, occultate sotto al tappetino poggiapiedi dei sedili posteriore del mezzo.

Le verifiche, quindi, venivano estese all’abitazione della donna ove, nel salotto di casa, i militari rinvenivano tutto l’occorrente di una vera e propria “centrale” di spaccio: sul mobile principale del salone, erano infatti custoditi dalla donna ulteriori 32 dosi di cocaina, un pezzo in pietra della stessa sostanza ed un bilancino di precisione. Accanto alla droga erano presenti oltre 2000 euro in banconote di medio taglio, ritenuti il frutto dell’attività di spaccio, atteso che la 26enne non ne sapeva giustificare la provenienza, non conducendo alcuna attività lavorativa.

La ragazza è stata pertanto arrestata in flagranza, e su disposizione del magistrato di turno della Procura iblea, sottoposta agli arresti domiciliari presso la sua abitazione, in attesa dell’udienza di convalida dinanzi al Giudice.

Lo stupefacente, accertato essere circa 100 gr di cocaina, unitamente agli strumenti per il confezionamento ed il denaro, venivano sottoposti a sequestro.

L’arrestata dovrà rispondere della violazione della normativa in materia di stupefacenti, in quanto avrebbe detenuto la sostanza stupefacente per finalità di spaccio.

I Carabinieri della Stazione di Pozzallo, nella stessa giornata, hanno inoltre notificato ad un 55enne del posto un ordine di esecuzione per la carcerazione emesso nei suoi confronti dall’Ufficio Esecuzioni Penali della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ragusa: il provvedimento ha reso definitiva la pena che l’interessato doveva scontare per fatti risalenti al 2012; l’arrestato, accompagnato al carcere di Ragusa, dovrà ora scontare la pena di 6 mesi di reclusione.

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