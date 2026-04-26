Col suv rubato fugge all’alt: resta fregato dal traffico di Catania

Catania – I carabinieri di Catania, impegnati nel quartiere San Cristoforo, al termine di un intervento su strada, hanno arrestato un 53enne catanese per furto aggravato.

I militari hanno notato un suv di lusso che percorreva a velocità sostenuta la via della Concordia in direzione di via Acquicella. Per approfondire il motivo di tanta fretta lo hanno inseguito, ma il conducente, avendo visto dallo specchietto retrovisore l’auto dei carabinieri con lampeggianti e sirene azionati, ha iniziato manovre pericolose di sorpasso all’altezza del viale della Regione imboccando la via Palermo.

L’inseguimento si è sviluppato per via Giovanni Denaro, via Giuseppe Missori e via Aurora, poi il suv è ritornato su via Palermo ripercorrendo lo stesso tragitto per la seconda volta.

All’incrocio con viale della Regione il conducente ha proseguito la fuga in piazza Palestro dove ha imboccato via Acquicella, via Gismondo contromano fino a via Poulet e all’incrocio con via D’Antoni, percorsa in controsenso, è rimasto bloccato nel traffico.

Per sfuggire al controllo dei carabinieri, inserita la retromarcia è andato a urtare per due volte contro la loro autovettura, tentando anche la fuga a piedi, ma è stato subito raggiunto e bloccato.

Il suv aveva il vetro posteriore sinistro distrutto con frammenti nell’abitacolo, mentre, sui sedili erano appoggiati diversi componenti in plastica, chiaro segno di manomissione delle parti elettriche del veicolo.

In seguito agli accertamenti effettuati sul mezzo, è emerso che l’auto era stata rubata poco prima a Catania e pertanto, dopo la denuncia, è stata restituita al proprietario. L’uomo, identificato per un 53enne catanese, pluripregiudicato per reati contro il patrimonio, è stato arrestato. Per lui disposto l’obbligo di dimora e di presentazione alla polizia giudiziaria.

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