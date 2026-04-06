Colmar, è morto il presidente Mario Colombo: aveva 71 anni

Monza – Mario Colombo come Colmar, l’azienda monzese nata nel 1923 che ha fatto storia nel mondo dello sci, e dell’abbigliamento sportivo. Colombo si è spento a 71 anni. Presidente di Manifattura Mario Colombo – Colmar, storica realtà legata al marchio Colmar. Faceva parte della terza generazione imprenditoriale, quella arrivata in azienda negli anni ottanta. Nato a Monza il 21 giugno 1954, dopo gli studi alla Cattolica di Milano era entrato nel 1973 nell’impresa di famiglia, iniziando come semplice impiegato. Aveva fatto anche esperienze in altre realtà societarie, soprattutto Adidas Italia, fino a tornare in azienda come presidente della Manifattura Mario Colombo.

Colmar, all’epoca, era già un nome legato indissolubilmente allo sci italiano. Nel 1974, l’anno in cui è nato il mito della valanga azzurra, gli atleti vestivano Colmar. Nei decenni successivi, i trionfi nello sci proseguirono con Alberto Tomba e Deborah Compagnoni. Poi l’arrivo di Colmar Originals, con la produzione di abbigliamento per tutti. Sui social arrivano i primi messaggi di cordoglio da parte di chi lo conosceva, a partire ovviamente dalle realtà sportive ed editoriali legate al mondo dello sci: «Mario Colombo non è stato solo il presidente di Colmar, ma uno di famiglia. Cresciuto dentro un sogno iniziato nel 1923, lo ha custodito e fatto crescere senza mai tradirne l’anima. Lascia la moglie Alessandra e i figli Stefano e Francesco e una delle famiglie simbolo della neve e della montagna. E lascia a tutti noi qualcosa di più di un’azienda: un modo di vivere lo sci, la montagna, la passione. Grazie, Mario» scrive Marco di Marco, direttore della rivista Sciare.

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