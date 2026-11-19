Comiso – Buongiorno redazione di Ragusanews,

vi scrivo per segnalare un fatto molto triste avvenuto a Comiso negli ultimi tre giorni. Una colonia di gatti randagi, accudita da volontarie, è passata da 11 gatti a soli 2. I gatti stanno morendo uno dopo l’altro e si sospetta un avvelenamento.

Non facciamo nomi e non accusiamo nessuno, ma chiediamo che venga fatta luce su quanto sta accadendo, anche per la sicurezza di altri animali e dei bambini, perché il veleno in strada è un pericolo per tutti.

Grazie per l’attenzione.

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