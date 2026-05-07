Colpi ai bancomat con le ruspe, la Prefettura di Ragusa corre ai ripari

Ragusa – Sarà firmato il 12 Maggio in Prefettura a Ragusa, dal Prefetto di Ragusa, Tania Giallongo, e il rappresentante di OSSIF – Centro di Ricerca dell’ABI (Associazione Bancaria Italiana) sulla Sicurezza Anticrimine, Marco Iaconis, un protocollo d’intesa volto a prevenire la criminalità contro banche e clienti, migliorando la sicurezza, contrastando rapine e frodi informatiche.

All’evento che è particolarmente significativo anche in relazione ai recenti episodi di attacchi agli sportelli ATM ed alle sempre più diffuse frodi informatiche, saranno presenti i vertici locali delle Forze di Polizia ed i rappresentanti degli istituti bancari aderenti.

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