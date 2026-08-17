Colpito da un fulmine durante escursione sull’Etna: muore turista 30enne

Catania – È morto all’ospedale Cannizzaro di Catania ieri sera intorno alle 21.30 il turista statunitense di 30 anni, colpito da un fulmine mentre si trovava in escursione sull’Etna. Le sue condizioni erano apparse gravi sin da subito.

Il giovane ieri si trovava sul vulcano per una escursione quando è stato centrato da un fulmine. Sul posto sono intervenuti, a bordo dell’elicottero, i vigili del fuoco e i soccorritori che hanno prestato le prime cure.

Il turista è stato subito trasportato in ospedale dove è arrivato in arresto cardio respiratorio, nonostante le manovre rianimatorie praticate già dal primo soccorso.

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