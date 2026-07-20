Colpito dall’elica di una barca, muore Matteo Di Franca, 24 anni

Siracusa – Una tragedia colpisce Siracusa e il mondo dell’associazionismo. È Matteo Di Franca, presidente della Consulta Comunale Giovanile, la vittima del drammatico incidente marittimo consumatosi nel tardo pomeriggio di ieri nelle acque del Porto Grande, a ridosso della costa di contrada Isola.

Il dramma si è compiuto sotto gli occhi terrorizzati di alcuni bagnanti e diportisti che stavano trascorrendo la domenica in mare. Secondo una prima e parziale ricostruzione, l’allarme è scattato intorno all’imbrunire, quando alla sala operativa della Capitaneria di Porto sono giunte diverse e disperate segnalazioni che indicavano la presenza di una persona gravemente ferita e priva di sensi nello specchio acqueo del porto siracusano.

Dalla banchina è salpata immediatamente una motovedetta della Guardia Costiera, affiancata dai mezzi dei soccorritori. Una volta raggiunto il punto indicato, i militari hanno recuperato il corpo del giovane, ma ogni tentativo di rianimazione si è purtroppo rivelato inutile: le lesioni riportate erano troppo gravi e i medici non hanno potuto fare altro che dichiarare l’avvenuto decesso.

La salma di Matteo Di Franca presentava infatti profonde ferite e lacerazioni da taglio del tutto compatibili con il violento impatto contro le eliche di un’imbarcazione a motore.

La dinamica dell’incidente è ancora da chiarire. La Procura della Repubblica di Siracusa ha immediatamente aperto un fascicolo d’inchiesta per omicidio colposo. Le indagini sono state affidate ai Carabinieri che stanno conducendo gli accertamenti investigativi con il massimo riserbo.

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