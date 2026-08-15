Scoglitti, colto da malore in spiaggia, soccorso da tre medici bagnanti, muore in ospedale

Vittoria – È morto mezz’ora dopo essere arrivato in ospedale il bagnante 48enne colto da infarto mentre si trovava in spiaggia a Scoglitti nella giornata di ieri venerdì 14 agosto.

A soccorrerlo tre medici che facevano il bagno poco lontano dal luogo della tragedia. Alcuni bagnanti avevano intravisto l’uomo in difficoltà e lo avevano portato sul bagansciuga. Qui i tre medici che si trovano casualmente a riva gli hanno praticato il massaggio cardiaco e delle manovre respiratorie che sul momento hanno fatto ben sperare sul recupero del paziente.

L’uomo, un 48enne rumeno, N.F., è morto però subito dopo essere stato trasportato all’ospedale Guzzardi di Vittoria dall’ambulanza del 118.

Sul posto i carabinieri.

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