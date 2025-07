Condividi "Coma Cose: prosegue il tour estivo, la tappa in Sicilia" sui social

Brolo, Messina – Dopo la partenza lo scorso 29 giugno da Trento, prosegue il tour estivo Live 25 dei Coma_Cose, che li vedrà esibirsi sui palchi dei principali festival italiani. Agli appuntamenti già annunciati si aggiunge ora una nuova data in Sicilia che vedrà il duo esibirsi a Brolo in provincia di Messina. L’appuntamento è fissato per sabato 23 agosto al Lungomare Luigi Rizzo a ingresso gratuito e rientra nella rassegna di eventi estivi promossi dal Comune di Brolo “Voglia d’Estate a Brolo”.

Intanto si aggiunge un nuovo risultato per il duo: “Cuoricini” – già certificata disco di platino e arrivata al primo posto della classifica EarOne – è infatti nella Top 5 dei brani più ascoltati nel primo semestre del 2025 della classifica FIMI “Top of the Music”.

Durante il live i Coma_Cose Live 25 si esibiranno dal vivo con i loro ultimi successi. In scaletta anche “La Gelosia”, il nuovo singolo che fonde malinconia e leggerezza con l’inconfondibile poetica che da sempre caratterizza Fausto e California.

