Come anticipato da Ragusanews, sfilata di Brunello Cucinelli a Modica

Modica – Ragusanews lo aveva anticipato qui. Brunello Cucinelli sfilerà a Modica in giugno lungo la scalinata della chiesa di San Giorgio.

“La prestigiosa firma italiana dell’alta moda internazionale non solo ha scelto la bellezza della nostra Città e le sue testimonianza Patrimonio dell’Umanità come set dello shooting fotografico che presenta la collezione già nelle sue pagine internet e social ma anche come palcoscenico della sfilata. Brunello Cucinelli ha deciso di accendere i suoi riflettori su Modica giovedì 11 giugno il giorno in cui sulla scalinata di San Giorgio, sfileranno le sue modelle e i suoi modelli e il giorno in cui Modica sarà proscenio di un evento di caratura internazionale come mai successo in passato”, annuncia la sindaca Maria Monisteri.

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