Come gestire lo stress quotidiano tra abitudini sane e rimedi naturali

Perché lo stress cronico pesa su sonno, umore ed energia, e cosa puoi fare ogni giorno per ritrovare equilibrio.

Ritmi serrati al lavoro, notifiche che non si fermano mai, impegni familiari che si accavallano: lo stress è diventato una presenza costante nella vita di molte persone. In piccole dosi è una risposta utile, che ti aiuta a reagire alle sfide. Quando però diventa cronico, inizia a farsi sentire sul sonno, sull’umore e sui livelli di energia. La buona notizia è che puoi fare molto per gestirlo, a partire da abitudini semplici e da qualche rimedio naturale scelto con attenzione.

Cosa succede al corpo quando lo stress diventa cronico

Per capire come contrastare lo stress, conviene prima sapere cosa accade nell’organismo quando la tensione non si spegne mai.

Il ruolo del cortisolo

Di fronte a una situazione impegnativa, il corpo produce cortisolo, il cosiddetto ormone dello stress, che mette l’organismo in allerta e mobilita energia. È un meccanismo prezioso nel breve periodo. Se però la tensione si prolunga per settimane, i livelli di cortisolo restano alti più a lungo del necessario: il risultato è un sonno meno profondo, maggiore irritabilità, difficoltà di concentrazione e una stanchezza che non passa nemmeno dopo il weekend.

Quando entrano in gioco gli adattogeni

Negli ultimi anni si parla sempre più spesso di adattogeni, piante che secondo la tradizione aiuterebbero l’organismo ad adattarsi meglio allo stress. La più studiata è l’ashwagandha, una radice utilizzata da secoli nella medicina ayurvedica. Diversi studi clinici hanno osservato che l’assunzione quotidiana di un estratto di radice per sei-otto settimane è associata a una riduzione dello stress percepito e dei livelli di cortisolo, oltre a un possibile miglioramento della qualità del sonno.

Se stai pensando di provarla, il consiglio è di confrontarti prima con il medico o il farmacista e di orientarti su un estratto standardizzato. Tra quelli con più ricerche alle spalle c’è il KSM-66, ottenuto dalla sola radice: una cura di ashwagandha KSM-66 di circa due mesi, alle dosi indicate in etichetta, corrisponde proprio ai protocolli utilizzati in molte sperimentazioni. È invece sconsigliata in gravidanza e allattamento, in caso di disturbi della tiroide o di problemi al fegato, e con alcuni farmaci come sedativi e ansiolitici.

Le abitudini quotidiane che aiutano davvero

Nessun rimedio naturale può funzionare da solo se le abitudini di tutti i giorni continuano ad alimentare la tensione. Ecco su cosa conviene lavorare.

Il sonno prima di tutto

Dormire poco e male aumenta la sensibilità allo stress, e lo stress a sua volta peggiora il sonno: un circolo vizioso da interrompere. Prova a mantenere orari regolari, anche nel fine settimana, e a ridurre l’uso di smartphone e tablet nell’ora prima di andare a letto. Una camera buia, fresca e silenziosa fa il resto.

Muoversi ogni giorno

L’attività fisica è uno dei modi più efficaci per abbassare il livello di tensione, perché stimola la produzione di endorfine e aiuta a scaricare l’energia accumulata. Non serve un allenamento intenso: una camminata di mezz’ora al tramonto, magari lungo il mare o tra le strade del centro storico, è già un ottimo punto di partenza.

Cosa mettere nel piatto

Anche l’alimentazione ha il suo peso. Alimenti ricchi di magnesio, come frutta secca, legumi e cereali integrali, sostengono il normale funzionamento del sistema nervoso, mentre pasti regolari aiutano a evitare cali di energia e nervosismo. Meglio invece limitare caffè e alcolici, soprattutto nella seconda parte della giornata.

Gli errori più comuni

Quando lo stress si fa sentire, è facile cadere in alcune trappole che rischiano di peggiorare la situazione.

Cercare la soluzione rapida

Integratori e rimedi naturali possono essere un aiuto, ma non sono una scorciatoia. Gli effetti dell’ashwagandha, per esempio, si valutano dopo diverse settimane di utilizzo regolare. Aspettarsi un cambiamento immediato porta spesso a passare da un prodotto all’altro senza dare a nessuno il tempo di funzionare.

Sottovalutare i segnali

Insonnia persistente, ansia che non passa, difficoltà a svolgere le normali attività quotidiane: quando lo stress diventa così invadente, è importante parlarne con il proprio medico di famiglia. Può aiutarti a capire se ci sono altre cause e indicarti il percorso più adatto, anche con il supporto di uno psicologo.

Un equilibrio da costruire giorno dopo giorno

Gestire lo stress non significa eliminarlo del tutto, ma imparare a non lasciarsi travolgere. Un sonno regolare, un po’ di movimento ogni giorno, un’alimentazione equilibrata e qualche momento dedicato a te stesso sono le basi su cui costruire. Un rimedio naturale come l’ashwagandha può accompagnare questo percorso nei periodi più impegnativi, purché sia scelto con attenzione e inserito in uno stile di vita che ti permetta, finalmente, di rallentare.

© Riproduzione riservata