Come presentare domanda per il sostegno abitativo

Importante novità in materia di welfare e sostegno alle famiglie: dal 7 ottobre è attiva la piattaforma digitale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) per la presentazione delle domande di accesso al nuovo contributo per il sostegno abitativo. La misura, introdotta dalla Legge di Bilancio 2026 con uno stanziamento complessivo di 20 milioni di euro, è rivolta ai genitori separati o divorziati non assegnatari della casa familiare di proprietà che devono sostenere i costi per la locazione di una nuova abitazione. L’agevolazione copre fino al 50% del canone di locazione, per un importo massimo di 500 euro mensili e per una durata limite di 12 mensilità (fino a 6.000 euro annui).

Per accedere al beneficio, i richiedenti devono possedere una serie di requisiti fondamentali: non essere assegnatari della casa familiare di proprietà; avere almeno un figlio a carico fino a 21 anni; registrare un reddito complessivo annuo IRPEF non superiore a 35.000 euro dall’ultima dichiarazione; essere titolari di un contratto di locazione regolarmente registrato; non possedere altri immobili residenziali nel medesimo Comune; risultare in regola con gli obblighi di cura e mantenimento dei figli; infine, non beneficiare di ulteriori sussidi pubblici per le medesime finalità. La domanda può essere inoltrata esclusivamente online tramite la piattaforma ufficiale del MIT all’indirizzo https:// sostegnoabitativogenitorisepar ati.mit.gov.it/.

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